​Fado e Jazz juntos no novo disco de Júlio Resende, onde o músico arriscou uma letra

Assume-se como um “explorador de músicas”, o pianista Júlio Resende tem novo disco. Desta vez resolveu juntar o fado e o jazz e aventurou-se a escrever uma letra. O resultado já está à venda nas lojas e plataformas digitais. “Júlio Resende: Fado e Jazz Ensemble” é um trabalho de um músico que diz que gosta de ter a “liberdade de cruzar linguagens”.



O disco que está no terceiro lugar do top de vendas da Associação Fonográfica Portuguesa teve edição simultânea em Portugal e Espanha. Este trabalho, que combina dois géneros musicais, apresenta um conjunto de nove temas novos de Júlio Resende.

Ao compositor perguntamos se é um disco “à Júlio Resende”? A questão mereceu uma resposta com uma grande gargalhada: “gosto disso! É isso mesmo, é uma combinação à Júlio Resende!”. O artista confessa que o seu público já vai percebendo, e “entende essa liberdade de explorar os sons e os silêncios”.

Já não é a primeira vez que Júlio Resende faz este diálogo com o fado. Já antes tinha feito um álbum dedicado a Amália Rodrigues. Em entrevista ao programa Ensaio Geral da Renascença, o músico refere-se à sua relação com o fado como “constante e profunda”, o mesmo género de ligação que mantém com o jazz, a sua casa de partida.

Neste novo disco em que propõe “um modo pessoal de olhar para a combinação jazz e fado”, arrisca também pela primeira vez um tema com letra sua. “Profecia” ganha corpo na voz da fadista Lina Rodrigues. Júlio Resende admite que encontrou “a voz certa”, nesta fadista que “entrega uma grande expressão ao tema”.

“Pensei em não escrever mais letras”, afirma Júlio Resende, que diz com modéstia que considera haver muitos poetas e outras pessoas a escrever letras. Mas tem tido várias solicitações para escrever. Não sabe se o fará mais, mas admite pensar sobre isso. De resto, este tema “Profecia” já estava escrito há muito tempo. Foi um dos poucos que sobreviveu ao seu “julgamento”, porque as outras letras que escreveu “foram todas para o lixo”.

Na gravação deste trabalho discográfico, além da fadista participam os músicos Alexandre Frazão na bateria, André Rosinha no contrabaixo e Bruno Chaveiro na guitarra portuguesa.

“Se é Fado, se é Jazz, não sei, pode ser ambos, mas na realidade não sei” revela Júlio Resende que deixa isso ao critério do público que irá escutar o álbum “Júlio Resende Fado Jazz Ensemble”.