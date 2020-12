Traumatismo na coxa afasta Jovane Cabral dos relvados

Jovane Cabral é a mais recente baixa no Sporting por lesão. O avançado sobreu um traumatismo na anca direita e desfalcou o treino desta quinta-feira.

Rúben Amorim conta agora com duas dores de cabeça, na medida em que Nuno Mendes, que se tinha ressentido da lesão, voltou a fazer apenas tratamento à contusão no pé esquerdo.

Os dois jogadores estão em dúvida e podem mesmo não ser opção no próximo jogo do Sporting, no sábado, em casa do Famalicão.

O Sporting volta a treinar na sexta-feira e Rúben Amorim faz a antevisão da partida, às 16h30.