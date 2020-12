​Qualificações bem à vista

Depois de uma jornada dupla, na qual o Futebol Clube do Porto confirmou a passagem aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões Europeus, teremos hoje uma situação semelhante nos jogos da Liga Europa em que vão participar o Benfica e o Sporting de Braga.



No estádio do Dragão os portistas não realizaram uma exibição convincente.

Seria difícil consegui-lo, por se reconhecer facilmente que o Manchester City é superior aos dragões tanto a nível individual como colectivo.

Por reconhecer essa evidência, no jogo de terça-feira a equipa de Sérgio Conceição decidiu-se por uma estratégia cautelosa, tentando resguardar o mais possível o seu reduto defensivo.

Marchesin foi a grande figura da noite e à sua actuação ficaram os portistas a dever o nulo que o marcador exibia no fim do jogo, bem com os novecentos mil euros que entraram directamente nos cofres de Fernando Gomes.

Hoje, também com qualificações à vista, o Benfica recebe no estádio da Luz os polacos do Lech Poznan, enquanto o Sporting de Braga está em Atenas para ali defrontar o AEK.

Face às classificações de ambos nos respectivos grupos, um ponto apenas basta a cada uma das equipas portuguesas para se instalar na fase seguinte da Liga Europa, os dezasseis avos-de-final.

A partir daí, com trinta e duas equipas em prova, nas quais se incluirão os sobrantes da Liga dos Campeões, as dificuldades vão subir de tom, e a caminhada tornar-se-à mais complicada.

É verdade que Benfica e Braga têm muita qualidade, mas não podemos esquecer que no mesmo patamar se encontram outras equipas de diversos países da Europa.

A jornada de hoje afigura-se tranquila, porque há também que não perder de vista o compromisso com o nosso campeonato, que vai ter mais uma jornada já no próximo fim-de-semana.