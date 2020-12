Direção do Património disponibiliza livros. “Um suplemento de alma” para os idosos aguentarem

Veja também:

A Direcção-geral do Património Cultural disponibilizou esta quinta-feira 1250 livros sobre Arte e Património à União das Misericórdias Portuguesas.

Um presente de Natal para as residências para idosos.

Esta iniciativa solidária foi desenvolvida no âmbito de um protocolo de colaboração entre a Direção do Património Cultural e a União das Misericórdias. Através deste acordo foram disponibilizadas um total de 250 "Caixas Presente", cada uma com cinco títulos que versam sobre temas na área dos museus, arqueologia, história e arte.

Em declarações à Renascença, Manuel Lemos, Presidente da União das Misericórdias Portuguesas agradeceu a iniciativa, recordando uma frase de Olavo Bilac: “um livro aberto é um amigo que fala connosco”.

“Neste sentido, estes livros vão ser muito importantes para os idosos".

Os livros começaram a ser distribuídos pelas estruturas residenciais para idosos esta quinta-feira.



O objetivo é contribuir para suavizar, através da leitura, o isolamento da população, neste contexto de pandemia. Para o Presidente da União das Misericórdias Portuguesas trata-se “de um suplemento de alma para as pessoas aguentarem estes meses que faltam até à vacina e poderem voltar ao velho normal, porque o novo normal não é bom para eles”.

Manuel Lemos acrescenta que “esta geração que está nos lares tem uma tradição grande de leitura, e vai aproveitar muito bem esta oportunidade”.

Os 1250 livros são sobre Arte e Património e ficam assim ao dispor dos utentes das residências para idosos da União das Misericórdias Portuguesas.