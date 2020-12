Arcebispo quer Igreja a rezar por “cada vítima atingida pelo coronavírus”

Veja também:

A poucos dias da celebração da Festa da Imaculada Conceição, a 8 de dezembro, e quando já decorre a novena preparatória, o arcebispo de Évora pede à Igreja eborense que reze por “cada vítima atingida pelo coronavírus.”

“Convido as paróquias, comunidades cristãs, grupos de oração, movimentos eclesiais, famílias cristãs e cada cristão a valorizar estes dias de novena dedicada à Imaculada Conceição de Maria, Padroeira da nossa arquidiocese, através da fervorosa oração Mariana do Terço, colocando nas intenções cada vítima atingida pelo coronavírus, nesta pandemia covid-19, quer de modo infecioso, quer pela crise psicológica, pela depressão ou pelas consequências económicas que nos afetam de modo crescente”, escreve, D. Francisco Senra Coelho, num apelo difundido no site da arquidiocese.

O arcebispo sugere que “insistentemente”, se continue “a rezar pelos dois hospitais” localizados na área da diocese: o hospital do Espírito Santo de Évora e o hospital de Santa Luzia, em Elvas.

“Lembremos nas nossas preces, sem exceção, todos os técnicos de saúde e entreguemos a Deus os centros de saúde, postos médicos, farmácias e todos os que prestam os primeiros socorros e fazem o transporte de doentes, entre estes os Amigos bombeiros, alguns dos quais já experimentam a radicalidade da sua Divisa: “Vida por Vida”, entre os quais, os Bombeiros Voluntários de Évora já com vários casos de infeção pela Covid-19, entre os seus membros”, sublinha.

A estas intenções, D. Francisco Senra Coelho pede que se acrescente “todos os que guardam e cuidam” dos mais idosos nos diferentes lares, centros de dia e valências de apoio domiciliários, acentuando “com especial preocupação, o Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Purificação, na vila de Cabeção, com mais de duas dezenas de infetados e já com quatro vítimas mortais”.

Para o Pastor diocesano, o tempo de Advento é propício para acompanhar “na oração, estas realidades e porventura, outras, próprias e conhecidas nas diferentes localidades onde se inserem as nossas comunidades cristãs”, com a “orientação do presbítero ou do diácono”.

“A hora que vivemos ensina-nos a solidariedade espiritual, o valor da oração e a confiança que nela devemos depositar”, salienta, D. Senra Coelho, afirmando que o cristão “é alguém com quem se pode contar”, e cujo lema deve ser “eis-nos para servir!”

Novena “inédita” e em “cadeia” na preparação da Festa da Imaculada Conceição

Este apelo acontece quando na arquidiocese já decorre a novena de preparação espiritual para a Solenidade da Imaculada Conceição. De há vários anos a esta parte, a novena tem estado a cargo das paróquias da cidade de Évora, sendo assumido um dia por cada uma destas comunidades, tendo como epicentro a Catedral.

Por motivos que se prendem com o momento atual e por decisão de todos os párocos da cidade, esta “inédita novena”, deixou o seu lugar próprio, a Sé, e está a ser feita em “cadeia” em cada uma das paróquias, ajustando o horário às conveniências dos seus membros.

A novena termina, com a celebração da eucaristia, presidida pelo prelado, a 8 de dezembro, Solenidade da Imaculada Conceição, às 17H00, na Sé eborense.

De manhã, a eucaristia, em honra da Padroeira da arquidiocese e de Portugal, é presidida também por D. Francisco Senra Coelho, mas em Vila Viçosa, no Santuário de Nossa Senhora da Conceição.

“O ano de 2020 tem sido um ano desafiante a vários níveis e no plano da Fé não o foi menos, pelo contrário. Contudo, a Igreja faz-se comunidade, precisamos uns dos outros e o Solar da Padroeira, em Vila Viçosa, sempre estará à espera dos seus”, refere uma nota, enviada à Renascença, pela Régia Confraria de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa.

“Apesar do momento difícil que atravessamos”, indica a nota, “nos próximos dias 7 e 8 de dezembro, celebraremos a festividade da Imaculada Conceição, nesta Casa, que é de todos”, sublinhando que “as celebrações serão adequadas ao momento de pandemia, garantindo o respeito pelas normas estabelecidas.”

Para que mais peregrinos possam participar, ainda que não presencialmente, as cerimónias vão ser transmitidas através da rádio, televisão e redes sociais, nomeadamente o Facebook do Santuário Nacional e no canal de YouTube da Régia Confraria.