A ambulância do Papa vai às periferias distribuir vacinas e testes Covid

Veja também:

Uma das várias ambulâncias que existem no interior do Vaticano foi, no passado mês de junho, transformada em unidade móvel, para dar apoio médico aos mais necessitados e aos sem abrigo.

No dia mundial dos pobres esta ambulância esteve junto à colunata da Praça de São Pedro para exames médicos e testes Covid grátis e esta semana, a “ambulância do Papa” saiu de Roma e foi até à costa para dar um presente de Natal aos mais desfavorecidos que vivem em Torvaianica, uma zona que sofre de problemas com droga e prostituição.

O site "Vatican News", revela que mais de trinta pessoas, na sua maioria sem abrigo ou que vivem da prostituição, fizeram fila, com distanciamento social e máscara, para receberem cuidados médicos, vacinas contra a gripe e testes para Covid-19, que dificilmente obteriam nas instituições tradicionais de saúde. Muitos destes utentes, alguns deles seropositivos, não têm documentos, nem médico de família.

O portal de comunicação da Santa Sé recorda ainda que a generosidade do Papa não se limita ao território italiano e que, “desde o início da pandemia, muitas ajudas foram prestadas, desde doações de ventiladores a vários hospitais, até à distribuição de máscaras e refeições aos mais desfavorecidos que moram nos subúrbios.”