PSD aceita renovação da emergência e menos restrições no Natal

Veja também:

Rui Rio assegura que o PSD manterá o voto favorável à renovação do estado de emergência, no âmbito da pandemia de Covid-19, e aceita aligeirar algumas restrições na época do Natal.

No final de uma audiência na Presidência da República, o líder social-democrata garantiu o apoio a novo estado de emergência, na votação de sexta-feira.

“Nem sequer nos vamos abster, vamos votar a favor, não nos vamos esconder atrás de nada, estamos na hora de unir esforços. É a nossa posição desde a primeira hora, continua a ser assim e será sempre assim enquanto eu for presidente do partido”, assegurou Rui Rio, no Palácio de Belém, em Lisboa.

Questionado sobre a possibilidade de as restrições impostas devido à pandemia de covid-19 serem aligeiradas na época do Natal, Rui Rio defendeu que o Governo deve anunciá-las “o mais rapidamente possível” para que as pessoas se possam organizar.



“Eu compreendo que o Governo possa vir a decretar para o Natal uma situação de menor rigor em relação a estas medidas que têm estado em vigor”, disse, acrescentando que, se a decisão do executivo for voltar a ‘apertar’ as restrições para o Ano Novo, “também vai bem”.

O Presidente da República recebeu esta quinta-feira os partidos com assento parlamentar para discutirem a renovação do estado de emergência.

PS em sintonia

Também o PS defende algum alívio às restrições atualmente em vigor no período do Natal, mas José Luís Carneiro diz que é preciso manter regras para evitar um aumento de contágio.

O secretário-geral adjunto do PS diz que é necessário aliviar, por exemplo, as restrições à circulação entre concelhos, mas diz, ao mesmo tempo, que é preciso evitar que se juntem nucleos familiares diferentes.

"O mais relevante é permitir a circulação entre municípios mas, como disse, garantir que os núcleos familiares não interagem, para evitar que essa interação entre núcleos familiares possa expandir o contágio", diz.

"Se durante os 14 dias anteriores ao Natal e nos 14 dias posteriores ao Natal houver contactos que sejam limitados aos núcleos familiares, então aí sim poderá levantar-se essa limitação, que já serviria para que o Natal pudesse decorrer com outra expetativa."

José Luís carneiro, do PS, no final da audiência com o Presidente da República, que vai divulgar esta noite o novo decreto de renovação do Estado de Emergência que será debatido e votado no Parlamemento na sexta-feira.