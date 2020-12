Vacinação contra a Covid-19 arranca em janeiro para 950 mil pessoas

Veja também:

O coordenador do grupo de trabalho que preparou o plano de vacinação contra a Covid-19 revelou esta quinta-feira os grupos prioritários e os calendários para a primeira fase e segunda fase do processo. Haverá 1.200 pontos de vacinação em centros de saúde.

Os portugueses vão começar a tomar a vacina em janeiro se tudo correr como o previsto, disse Francisco Ramos, sem avançar um dia concreto. Os primeiros a ser vacinados são as pessoas com mais de 50 anos com doenças graves, idosos residentes em lares, profissionais de saúde, entre outros.

Na primeira fase, que vai decorrer entre janeiro e fevereiro (no melhor cenário), deverão ser vacinadas quase um milhão de pessoas, revelou Francisco Ramos. Se as coisas correrem pior será entre janeiro e abril.

“A estimativa é que 950 mil pessoas sejam vacinadas nesta primeira fase, 250 mil no grupo dos residentes em lares, internados em unidades de cuidados intensivos e respetivos profissionais de saúde, 400 mil pessoas no grupo de pessoas com comorbilidades pré-existentes e 300 mil pessoas no conjunto de profissionais”, detalhou o responsável pela "task force".



Para a segunda fase, as estimativas do grupo de trabalho apontam para a vacinação de 2,7 milhões de pessoas, incluindo idosos com mais de 65 anos sem patologias associadas.



A vacina contra a Covid-19 será tomada em duas doses.



Grupos prioritários da 1.ª fase

O primeiro conjunto de grupos prioritários são as pessoas com 50 ou mais anos, com pelo menos uma das seguintes patologias: insuficiência cardíaca, doença coronária, insuficiência renal e doença respiratória crónica com suporte ventilatório. Ou seja, a correspondência das patologias que sabemos que são aquelas mais frequentes nos casos graves da doença;

Os idosos residentes em lares e pessoas internadas em unidades de cuidados continuados, bem com os respetivos profissionais nestas estruturas;

Profissionais de saúde diretamente envolvidos na prestação de cuidados a doentes e profissionais das Forças Armadas, forças de segurança, genericamente e serviços essenciais e críticos "cuja elencagem tem ainda de ser afinada", disse Francisco Ramos.

Grupos prioritários da 2.ª fase

Pessoas com 65 ou mais anos, com ou sem patologias, que não tenha sido vacinadas na primeira fase, "reconhecendo que os idosos são os mais vulneráveis", disse o responsável pelo grupo de trabalho. Este grupo inclui 1,8 milhões de portugueses;

Pessoas entre os 50 e 64 anos, com alargamento das patologias pré-existentes: diabetes, neoplasia maligna ativa, doença renal crónica, insuficiência hepática, obesidade, hipertensão arterial. Eventualmente, poderão ser incluídas outras patologias. Neste grupo estão 900 mil pessoas.

Terceira fase

Para a terceira está a restante população, caso sejam cumpridos os calendários de chegada das vacinas. Serão definidos um terceiro e quarto grupos prioritários, caso os calendários sejam adiados.