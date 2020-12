Saiba onde estão os radares da PSP em dezembro

AÇORES

04/dez/20 08H00 Estrada Regional, freguesia de Bandeiras - Madalena do Pico

09/dez/20 13H00 Cabo da Praia, concelho de Praia da Vitória; Boavista, Vila de S. Sebastião - Angra do Heroísmo

11/dez/20 08H00 Estrada Regional, freguesia de São João - Lajes do Pico

17/dez/20 07H00 Ladeira Grande, freguesia de Ribeirinha e Pesqueiro, freguesia de S. Bartolomeu - Angra do Heroísmo

29/dez/20 13H00 Poço da Luz, freguesia de S. Mateus e Serretinha, freguesia de Feteira - Angra do Heroísmo

AVEIRO

04/dez/20 09H00 Rua da Circunvalação - Santa Maria da Feira

04/dez/20 15H00 Av. Renato Araújo - São João da Madeira

09/dez/20 14H00 Av. Dr. Sá Carneiro - Aveiro

10/dez/20 09H00 Variante da Rotunda da Congosta - Espinho

10/dez/20 15H00 Av. Dr. Francisco Sá Carneiro - Ovar

11/dez/20 09H00 Avenida da Liberdade - São João da Madeira

11/dez/20 15H00 Rua Dr. Eduardo Vaz - Santa Maria da Feira

16/dez/20 14H00 Av. Universidade - Aveiro

30/dez/20 14H00 Av. Europa - Aveiro

BEJA

09/dez/20 09H00 Av. Salgueiro Maia - Beja

16/dez/20 09H00 Rua Manuel Joaquim Delgado - Beja

22/dez/20 15H00 Rua Zeca Afonso - Beja

BRAGA

09/dez/20 09H00 Circular Urbana - Guimarães

10/dez/20 10H00 Av. Frei Bartolomeu Mártires - Braga

15/dez/20 09H00 Circular de Barcelos - Viaduto do Queimado - Vila Frescaínha São Martinho - Barcelos

17/dez/20 15H00 Av. Miguel Torga - Braga

22/dez/20 09H00 Variante EN 14 - V. N. Famalicão

30/dez/20 08H45 Circular Urbana - Guimarães

BRAGANÇA

04/dez/20 08H00 Av. Abade de Baçal - Bragança

28/dez/20 08H00 Av. Olímpio Guedes de Andrade - Mirandela

29/dez/20 08H00 Av. as Cantarias - Bragança

CASTELO BRANCO

07/dez/20 08H00 Alameda Pêro da Covilhã (sentido ascendente) - Covilhã

10/dez/20 10H00 Av. da Europa - Castelo Branco

COIMBRA

08/dez/20 09H00 Estrada de Vale Figueira - Coimbra

09/dez/20 08H00 IC 1 - Ponte Edgar Cardoso - Figueira da Foz

16/dez/20 09H00 Av. Fernando Namora - Coimbra

16/dez/20 14H00 Av. Dr. Mário Soares (Centro Escolar) - Figueira da Foz

21/dez/20 14H30 Via António Moreira - Coimbra

22/dez/20 08H00 IC 1- ponte Edgar Cardoso - Figueira da Foz

28/dez/20 14H30 Ponte Rainha Santa Isabel - Coimbra

29/dez/20 14H00 Av. Dr. Mário Soares (Jumbo) - Figueira da Foz

30/dez/20 14H30 Banhos Secos sentido S/N - Coimbra

ÉVORA

04/dez/20 15H00 CM 1094 - Estrada do Bairro de Almeirim - Évora

11/dez/20 09H00 Av. Lino de Carvalho - Évora

15/dez/20 10H00 Av. D. Manuel Trindade Salgueiro - Évora

17/dez/20 10H00 E.N. 18 ao Gil - Estremoz

18/dez/20 09H00 EN 114 - Avenida Túlio Espanca

FARO

07/dez/20 09H00 V.2 - Portimão

10/dez/20 08H00 Estrada Moinho da Palmeira - Faro

11/dez/20 09H30 Av. Heróis de 1808 - Olhão

14/dez/20 09H00 Rua Almirante Cândido dos Reis - Tavira

16/dez/20 08H00 Estrada Moinho da Palmeira - Faro

17/dez/20 09H00 V.6 - Portimão

21/dez/20 09H00 Rua Almiranta dos Reis - Tavira

GUARDA

10/dez/20 08H00 Estrada Municipal 577 - Guarda

11/dez/20 14H00 Via de Cintura Externa - Guarda

16/dez/20 08H00 Estrada Nacional 18 - Guarda

18/dez/20 08H00 Via de Cintura Externa - Guarda

LEIRIA

09/dez/20 14H00 Av. Monsenhor Bastos - Peniche

15/dez/20 14H00 Estrada Nacional 114.1 - Imaginário - Caldas da Rainha

17/dez/20 09H00 Av. da Comunidade Europeia - Leiria

LISBOA

04/dez/20 14H00 EN 10, Km 123,7 sentido VFX - Alhandra

05/dez/20 09H00 IC 19 - Cacém

09/dez/20 09H00 Av. Nicolau Breyner - Loures

09/dez/20 14H00 Rua Almirante Gago Coutinho - Ramada

11/dez/20 14H00 Av. Condes de Carnide - Lisboa

12/dez/20 09H00 Av. Eusébio da Silva Ferreira - Lisboa

14/dez/20 08H30 EN 250.1-Baratã - Mem Martins

14/dez/20 14H30 EN 117, Km 10.5 - Belas

15/dez/20 09H00 Av. Marginal- Hotel Miragem - Cascais

16/dez/20 07H00 Av. da República - Oeiras

22/dez/20 14H00 Av. Calouste Gulbenkian - Lisboa

MADEIRA

09/dez/20 14H00 VR 1 (entre Kms 21 e 21.3) - viaduto das Neves; Estrada do Aeroporto (reta das Neves); Estrada dos Marmeleiros com a Rua Cidade de Santos - Funchal

10/dez/20 08H00 VE 1 Km5 - Santana

16/dez/20 07H30 Estrada da Camacha; Avenida Santiago Menor; VR1 (entre Kms 17.5 e 17.9) - viaduto do Caminho do Monte - Funchal

22/dez/20 00H00 VE 3 Km 3.8 Lugar de Baixo e ER222 - Canhas - Ponta do Sol

28/dez/20 14H00 VE 5 - Camacha - Santa Cruz

29/dez/20 14H00 VR 1 (entre Kms 20.2 e 20.7) - viaduto; Rua Dr. Fernando José D'Almeida Couto; Caminho de Santo António - Funchal

PORTALEGRE

04/dez/20 08H00 Av. de Badajoz - Portalegre

11/dez/20 08H00 Av. de Badajoz - Portalegre

18/dez/20 14H00 Av. da Europa - Elvas

30/dez/20 14H30 Av. do dia de Portugal - Elvas

PORTO

04/dez/20 08H00 Estrada da Circunvalação - 15443 - Porto

07/dez/20 20H00 Av. D. João II - Oliveira do Douro

10/dez/20 08H00 Rua Gomes Amorim - Póvoa do Varzim

14/dez/20 20H00 Av. Marechal Gomes da Costa - Porto

16/dez/20 14H00 Estrada da Circunvalação - 14036 - Matosinhos

18/dez/20 08H00 Estrada D. Miguel - Gondomar

21/dez/20 14H00 Rua Ribeiro Cambado - Valongo

23/dez/20 08H00 Estrada Municipal Nº556 - Santo Tirso

28/dez/20 08H00 Av. Dr. Antunes Guimarães - Leça da Palmeira

30/dez/20 08H00 Av. da Boavista - Porto

SANTARÉM

09/dez/20 08H00 EN 110 - Carvalhos de Figueiredo - Tomar

10/dez/20 08H00 EN 3 - Calçadinha - Santarém

11/dez/20 09H00 Av. Aljubarrota - Abrantes

16/dez/20 14H00 Rua Dr. Francisco Sá Carneiro - Entroncamento

17/dez/20 14H00 Av. Bombeiros Voluntários - Ourem

21/dez/20 08H00 Circular Urbana - Santarém

SETÚBAL

04/dez/20 20H00 Av. Industrial Alfredo da Silva - Barreiro

07/dez/20 11H00 Av. Mar - Amora - Seixal

11/dez/20 10H00 Av. Arsenal do Alfeite sentido Corroios - Almada

14/dez/20 09H00 Circular Externa - Montijo

15/dez/20 10H00 Av. 1º Dezembro 1640 - Seixal

22/dez/20 08H30 EN 10 - Setúbal

VIANA DO CASTELO

05/dez/20 09H30 Estrada da Papanata - Viana do Castelo

15/dez/20 09H30 Av. 25 de abril - Viana do Castelo

18/dez/20 20H30 Av. do Meio-Areosa - Viana do Castelo

28/dez/20 20H30 Rua Agostinho José Taveira - Ponte de Lima

VILA REAL

07/dez/20 14H00 Av. da Europa - Vila Real

14/dez/20 14H00 Rua Da Paz - Chaves

22/dez/20 09H00 Av. do Tâmega - Chaves

23/dez/20 08H00 Av. Aureliano Barrigas - Vila Real

VISEU

07/dez/20 08H30 Av. da Europa - Viseu

07/dez/20 10H00 Rua de Arneirós - Lamego

10/dez/20 08H00 Estrada de Nelas - Viseu

15/dez/20 08H30 Rua Professor Reinaldo Cardoso - Viseu