Rosário tem 60 anos e está numa cadeira de rodas. Como vivem as pessoas com deficiência esta pandemia?

De ano para ano, mantêm-se as dificuldades e lacunas no que toca aos direitos das pessoas com deficiência. E neste ano, marcado pela pandemia de Covid-19 e pelas muitas restrições sanitárias, os obstáculos agravaram-se.

A Renascença ouviu um testemunho na primeira pessoa. Rosário Carvalho tem 60 anos, movimenta-se a cadeira de rodas e há um mês decidiu sair do Centro Social e Paroquial de Oeiras, por achar que não estava a ser tratada com dignidade.

“Estive dois meses confinada a um quarto, com a comida gelada, sem condições de comer”, denuncia. “E quem diz eu, diz toda a instituição porque a delegada de saúde dizia que enquanto houvesse um positivo ninguém podia sair dos quartos”.

“Se os outros davam negativo, porquê não ir ao refeitório comer? Porquê não conviver?”, questiona.

Rosário Carvalho critica ainda a suspensão das terapias feitas em ambulatório. “Tivemos bastantes dificuldades ao nível de comunicar uns com os outros, de sair, de ir às nossas consultas”, revela.