Movimento “A Pão e Água” anuncia fim da greve de fome

Os representantes do movimento “A Pão e Água” reuniu esta quinta-feira com o presidente da Câmara de Lisboa para discutir as reivindicações do setor da restauração, tendo optado por terminar a greve de fome que mantinha há vários dias.

Terminada a reunião, os representantes voltaram para a tenda montada diante do Parlamento para reunir e a decisão de acabar com a greve foi tomada em grupo.

Em declarações feitas à saída da reunião, José Gouveia disse que "o protesto só terminará depois de uma reunião em grupo, será decidido sempre em grupo. Somos um movimento, estamos como representantes e só quando o grupo decidir que vamos sair é que saímos. Continuamos em greve de fome, eu e o Ljubomir ainda não comemos nada".

José Gouveia, acrescentou que "é nossa vontade que ela termine, posso dizer, mas só em grupo podemos decidir".

O representante insiste que o problema não são as medidas de combate à pandemia, mas a falta de apoios. "Sabemos o que se passa e não temos conhecimentos médicos para contestar seja o que for, mas a economia não pode parar e portanto é preciso encontrar soluções. As empresas estão encerradas, têm de ter apoios e não podem esperar nem mais um dia. Essa é a realidade."

As principais faces deste protesto têm sido Ljubomir Stanisic e José Gouveia, que estão há seis dias em greve de fome, tendo Stanisic sido brevemente hospitalizado na quarta-feira.



Fernando Medina apelou à participação de todos para tentar encontrar soluções. "No momento que o país vive todos somos poucos para tentar encontrar soluções para uma situação que é muito dolorosa para muitas pessoas. Acho que não podemos perder nunca um sentido de humanidade, de perceber que estamos todos a viver uma fase muito difícil e que temos todos de tentar dar o nosso melhor, procurando encontrar as soluções, não fazendo de todos os momentos guerras."



A reunião teve, assim, resultados promissores mas não foram encontradas soluções definitivas para as reivindicações do setor, tendo ficado acordada uma nova reunião dentro de uma semana.

[Em atualização]