Mantas de Reguengos em exposição nas ruas de Monsaraz

A arte popular tradicional das mantas alentejanas está em exposição, desde 1 de dezembro, nas ruas da vila medieval de Monsaraz.

“Mantas Alentejanas: Arte e Tradição” é a designação da mostra de Mizzette Nielsen, que reúne um conjunto de 22 fotografias da fotógrafa Paula Oudman sobre as tradicionais mantas de Reguengos, uma arte que se manteve ao longo dos tempos, e a Fábrica Alentejana de Lanifícios.

“Desde o século XVI, as passagens de grandes rebanhos da transumância ligada à Mesta espanhola, juntamente com a fixação no local de couteiros da Casa de Bragança, criaram condições excecionais para o desenvolvimento da tecelagem em Reguengos de Monsaraz”, contextualiza, em comunicado enviado à Renascença, o município de Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora.

Durante muitos anos, estas típicas mantas foram utilizadas pelos pastores para se protegerem do frio, enquanto guardavam os rebanhos no campo. Por isso, adianta a autarquia alentejana, “as cores e os padrões originais estão relacionados com motivos do Alentejo”, como “os campos floridos e os seus tons laranja, amarelo, vermelho e castanho”, e com modelos que remetem por exemplo, “para as casas alentejanas, os castelos ou as searas”.