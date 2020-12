Madeira recebeu 53 mil testes rápidos para utilizar em “eventuais surtos”

A Madeira recebeu esta quinta-feira 50 mil testes rápidos à covid-19 para utilizar em "eventuais surtos", reforçando o ‘stock' de 3 mil que já possuía, indicou o Governo Regional, sublinhando que serão utilizados apenas em "contextos muito específicos".

"Os testes rápidos de antigénios, transportados para a Região Autónoma da Madeira pelo avião militar, serão utilizados pelas autoridades de saúde em eventuais surtos", refere a Secretaria da Saúde e Proteção Civil em comunicado.

A secretaria tutelada por Pedro Ramos esclarece que os testes rápidos permitem obter resultados num prazo curto e não necessitam de equipamento laboratorial para serem processados.

"Os testes rápidos detetam o antigénio do SARS- CoV-2, são muito sensíveis e só serão utilizados em contextos muito específicos, nomeadamente em situações de risco, com o objetivo de identificar casos positivos rapidamente e isolá-los", lê-se no comunicado.

A Secretaria da Saúde e Proteção Civil informa, por outro lado, que a Comissão de Coordenação de Vacinação contra a covid-19 na Madeira, dirigida pelo diretor regional de Saúde, Herberto Jesus, esteve hoje reunida para "ultimar o plano de vacinação".

"A comissão integra profissionais de saúde de diferentes áreas e está empenhada em definir um plano de vacinação que vá ao encontro das necessidades regionais", refere o comunicado, adiantando que o trabalho decorre em articulação com a ‘task force' nacional e será apresentado em breve pelo Governo Regional.

De acordo com os dados mais recentes, o arquipélago da Madeira assinala 208 infeções ativas, das quais 41 foram importadas e 167 são de transmissão local, havendo também registo de dois óbitos associados ao novo coronavírus.