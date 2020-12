Há 19 albufeiras com menos de 40% de água

No final de novembro, 19 das 60 albufeiras monitorizadas tinham disponibilidades hídricas inferiores a 40% do volume total, enquanto 11 apresentavam valores superiores a 80%, segundo dados do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH).

No último dia do mês de novembro, e comparativamente ao mês anterior, verificou-se um aumento do volume armazenado em sete bacias hidrográficas e uma descida em cinco.

A bacia Ribeiras do Barlavento era a que apresentava no final de novembro a menor disponibilidade de água, com 14%. Esta bacia encontra-se a vermelho, ou seja, com valores muito abaixo da média.

As bacias do Ave (25,2%), Lima (28,4%), Sado (40,3%), Mira (40,6%), Oeste (43,9%) e Arade (49,1%) também apresentavam no final de novembro menor disponibilidade de água.

Segundo dados do SNIRH, as bacias do Guadiana (60,2%), Cávado (61,1%), Mondego (64,4%), Douro (67,8%) e Tejo (74,6%) tinham os níveis mais altos de armazenamento no final de novembro.

Os armazenamentos de novembro de 2020 por bacia hidrográfica apresentam-se inferiores às médias de armazenamento de novembro (1990/91 a 2019/20), exceto para as bacias do Douro, Tejo e Arade.

A cada bacia hidrográfica pode corresponder mais do que uma albufeira.

Chuva alivia agricultores algarvios, mas não afasta ameaça

A chuva que caiu em outubro e novembro no Algarve aliviou alguma da pressão sobre os agricultores, mas não afastou a possibilidade de racionamento da água das barragens para a agricultura, hipótese que preocupa os agricultores.

A enfrentar uma sucessão de anos em seca severa e extrema, a chuva que tem caído na região nas últimas semanas ajudou a repor parte do sistema de armazenamento de água do sotavento (leste) algarvio, onde os efeitos da seca são mais acentuados.

Em novembro, o nível da barragem de Odeleite atingiu 30,95% do volume útil, um aumento de quase 10% face aos 21,80% registados em novembro de 2019, enquanto a do Beliche atingiu 27,39%, igualmente superior ao período homólogo, em que atingiu 19,03%.

Em declarações à Lusa, o diretor regional de Agricultura e Pescas (DRAP) do Algarve considerou que, mesmo não resolvendo a escassez de água no Algarve, a precipitação deste outono deve permitir “suprir a necessidade dos vários consumidores”, quer do urbano quer da agricultura, “durante mais uma campanha” agrícola.

Para Pedro Valadas Monteiro, esta “recarga dos aquíferos” foi um “alívio”, já que havia o “risco da necessidade de fazer cortes” no abastecimento de água que, ao darem “prioridade ao abastecimento urbano” começariam “necessariamente pela agricultura”.

As estações meteorológicas da DRAP/Algarve têm registado, ao longo dos últimos anos, uma redução nos volumes médios de precipitação e uma tendência para que a chuva se concentre em “períodos mais curtos de tempo”, com “precipitações mais intensas” e as consequentes enxurradas, reflexo das “alterações climáticas”, aponta.

Segundo aquele responsável, o Algarve é a região do país onde a agricultura “consome menos água”, com “57% do total, quando a média nacional é de 75%”, o que resulta dos investimentos e sistemas de controlo implementados.