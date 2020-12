Chef Ljubomir já deixou o hospital e regressou ao protesto

O chef Ljubomir Stanisic já regressou ao protesto da restauração frente à Assembleia da República.

Ljubomir Stanisic foi transportado para o hospital na quarta-feira à noite, depois de seis dias de greve de fome.

O chef e empresário, um dos rostos do Movimento Sobreviver a Pão e Água, sentiu-se mal após um discurso. Foi assistido por elementos do INEM e acabou por ser levado para o Hospital de Santa Maria, uma vez que os níveis de açúcar no sangue tinham descido muito.

Contudo, sempre foi intenção do chef regressar ao protesto e foi o que aconteceu, assim que teve alta.

O protesto que decorre em frente ao Parlamento pelo sétimo dia consecutivo reivindica mais apoios ao setor da restauração, um dos mais afetados pelas medidas tomadas no âmbito do combate à pandemia de Covid-19.