Borba. Instrução do processo da derrocada começa em Évora

Esta primeira sessão da fase de instrução foi marcada pelo juiz de instrução criminal de Évora e titular do processo, que, em resposta à agência Lusa em setembro, indicou que "apenas a realização do debate instrutório terá assistência de público em geral".

O início da fase de instrução do processo relativo à derrocada da estrada em Borba está marcado para esta quinta-feira de manhã, no edifício do Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia (PACT), em Évora.

A constituição dos arguidos foi divulgada em fevereiro deste ano, pelo Ministério Público (MP), através de um comunicado publicado na página de Internet do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora.

No comunicado, o MP referiu que, "no âmbito do inquérito instaurado com vista a apurar as circunstâncias que rodearam o colapso" da Estrada Municipal (EM) 255, ocorrido em novembro de 2018, deduziu acusação contra oito arguidos, de entre os quais uma pessoa coletiva.

O MP, "requerendo o julgamento por tribunal coletivo", imputa aos oito arguidos "a prática de vários crimes de homicídio e de violação de regras de segurança".

"De acordo com a acusação, a responsabilidade penal de cada arguido decorre, respetivamente, das concretas funções que cada um assumiu e desempenhou ao longo do tempo e cujas ações ou omissões contribuíram para as consequências dali resultantes", nomeadamente "a morte de cinco pessoas", podia ler-se no comunicado.