Arriscava a vida por 791 euros mensais?

A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP) entregou no Parlamento, pelas 11h30, uma petição onde pede aos deputados que pressionem o Governo a atualizar as tabelas salariais na PSP.

À Renascença, Paulo Rodrigues diz que essa melhoria não está prevista no Orçamento do Estado para o próximo ano, nem voltou a ser conversada com o Ministério da Administração Interna desde que todas as reuniões foram suspensas por causa da pandemia.

Assim, diz o presidente da ASPP, a profissão de polícia não é atrativa.