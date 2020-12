António Costa: "Estamos no bom caminho", mas ainda "não podemos aliviar" medidas

Veja também:

O primeiro-ministro, António Costa, afirma que as medidas tomadas para travar a pandemia de Covid-19 estão a resultar, mas ainda não é possível aliviar as restrições.

António Costa falava aos jornalistas no final de uma reunião com especialistas, na sede do Infarmed, em Lisboa.

“As medidas adotadas têm dado resultados, mas é fundamental consolidar este processo”, declarou.

“Não podemos aliviar a situação, por forma a que esta dinâmica descendente prossiga para chegarmos ao Natal com a situação controlada. Estamos no bom caminho, mas é necessário prosseguir para podermos controlar e consolidar esta situação”, defendeu António Costa.

O chefe do Governo diz que é preciso continuar a fazer "pressão sobre a mola" da Covid-19, a poucos dias de serem conhecidas as medidas para o Natal e Ano Novo.

De acordo com António Costa, no sábado serão reveladas as restrições até 7 de janeiro.