Web Summit alarga-se em 2022. Além de Lisboa vai estar em Tóquio e no Brasil

“A minha esperança e aspiração é que em 2023 os nossos eventos de Web Summit na América do Sul e Japão serão acrescidos de eventos em África e potencialmente no Medio Oriente. E esperamos que para o ano nesta altura, durante o Web Summit, possamos fazer mais anúncios. Temos planos para outros eventos para os próximos anos e a seu tempo iremos falar sobre isso”, revelou Cosgrave.

Em entrevista à Renascença, antes do início da edição deste ano que decorre por este dias exclusivamente online, o fundador da Web Summit, Paddy Cosgrave, revelava os planos futuros para a cimeira na capital portuguesa.

"Em 2022, o evento terá o dobro do tamanho. Tenho a certeza disso. Esperamos receber 100 mil, talvez até 140 mil pessoas em Lisboa. Espero que tenhamos quartos de hotel e alojamentos suficientes, mas seria incrível. A cidade já está bastante movimentada durante a Web Summit, mas seria ótimo receber ainda mais pessoas", afirma o irlandês, acreditando que a próxima conferência regressará à FIL em novembro de 2021", afirmou.

Ainda sobre a edição da cimeira deste ano, em declarações à Renascença, o secretário de Estado da Transição Digital, André de Aragão Azevedo, foi confrontado com a possibilidade de ser pago à organização um valor mais baixo dado que este ano a cimeira é 100% online.

"Temos que perceber exatamente qual vai ser o retorno efetivo e o nivel de adesão. E depois naturalmente as duas partes envolvidas, de boa fé como sempre estiveram, encontrarão concerteza as respostas e a base para que de facto as conversações entre as partes chegue a bom porto. Se pode haver um 'desconto' para a edição deste ano? Esse processo não está ainda fechado. Estamos todos ainda a avaliar. Será vantajoso decorrer esta Websummit para vermos o nível de adesão e de retorno para o país", disse o governante.



A Renascença questionou o Ministério da Economia e a Câmara de Lisboa sobre este assunto, mas até ao momento sem resposta.