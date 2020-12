Morreu Giscard d’Estaing, antigo Presidente de França

Morreu esta quarta-feira o antigo Presidente de França, Giscard d’Estaing.

O estadista tinha 94 anos.

Valéry Marie René Georges Giscard d’Estaing foi Presidente de França entre 1974 e 1981. A notícia oi avançada pela estação de rádio francesa Europe 1 e posteriormente confirmada pelo Palácio presidencial.

O antigo Presidente foi hospitalizado recentemente em Tours, na parte ocidental de França. A apenas dois meses de completar os 95 anos, era o maior caso de longevidade entre presidentes da história de França.

d'Estaing foi eleito em 1974, com pouco mais de 50% dos votos e teve uma presidência marcada por políticas importantes, como o projeto do TGV e a opção pela energia nuclear em França. Apesar de altos índices de aprovação, acabour por não conseguir ser eleito para um segundo mandato, perdendo para François Miterrand, em 1981.

Antes da sua eleição, Giscard d'Estaing foi ministro das Finanças quando Georges Pompidou era primeiro-ministro, entre 1962 e 1966. Voltou ao Governo com as mesmas funções quando Pompidou já era Presidente entre 1969 e 1974.

Após a sua passagem pelo Eliseu, foi deputado europeu e dedicou-se à escrita, pertencendo mesmo à Academia francesa. Na sua longa carreira política foi deputado, ocupou diversos cargos na política local e regional e sentou-se no Conselho Constitucional.

Em março deste ano, foi acusado por uma jornalista alemã de assédio sexual e foi aberto um inquérito para apurar os factos.

O eurodeputado Paulo Rangel recorda, em declarações à Renascença, um Presidente que deu um apoio decisivo a Portugal no pós-25 de Abril.

"É um grande presidente francês, com uma grande repercussão em Portugal. Ele assume a presidência logo a seguir ao 25 de Abril de 74 e juntamente com outros políticos conviveu recorrentemente com a elite portuguesa do PS, do PPD/PSD e do CDS para se oporem ao PREC e à deriva comunista. É preciso ver que o Presidente deu aqui um apoio muito grande, decisivo" ,diz Paulo Rangel.

[Notícia atualizada às 00h08]