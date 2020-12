Líder da OMS pede que novas tecnologias de saúde não aumentem desigualdades

Veja também:

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde pede aos inovadores que as novas tecnologias na área da saúde não façam aumentar as desigualdades. Numa curta mensagem, depois de começar por saudar António Costa, Tedros Ghebreyesus deixou três grandes mensagens aos participantes na WebSummit 2020.

"Em primeiro lugar, apelo para que aproveitem o poder da inovação para a saúde, onde há muitas oportunidades, incluindo no uso de tecnologia digital. Em segundo lugar, recomendo que tenham sempre em mente a forma como as vossas inovações ajudarão a reduzir as desigualdades, em vez de ampliá-las. E, terceiro, têm um parceiro na OMS para fazer avançar a ciência e acelerar o acesso aos serviços para um mundo mais saudável, seguro e justo para todos em qualquer lugar", apelou o diretor-geral da OMS que reconheceu que a pandemia é uma crise sem precedentes que exige uma resposta e inovação sem paralelo.

Numa intervenção gravada e encerrada com um muito português "obrigado", Tedros recordou que a organização tem apoiado o desenvolvimento de vacinas, testes diagnósticos e terapêuticas em tempo recorde, para além do trabalho com inovadores para desenvolver "soluções que salvam vidas".

O homem forte da OMS destacou a importância de tecnologias de codificação aberta e realidade aumentada, cuja aplicação se estende do combate à desinformação ao aumento do acesso ao oxigénio medicinal.

Tedros lembrou o trabalho de formação para profissionais de saúde de todo o mundo na Academia da OMS e o chamado "Acelerador de Acesso às Ferramentas Covid-19" que permite aceder rapidamente às tecnologias de combate à pandemia.

O apelo social veio a par da afirmação do poder da tecnologia. "A inovação é mais poderosa quando reduz as desigualdades, em vez de se tornar em mais um motivo para que algumas pessoas fiquem para trás", insistiu Tedros Ghebreyesus no fecho do segundo dia da Web Summit 2020.

Todas as notícias sobre a Web Summit