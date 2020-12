​Já há finalistas na corrida ao prémio final da Web Summit

Veja também:

Ao segundo dia da Web Summit foram conhecidas as três empresas que chegaram à final do concurso de startups da cimeira de tecnologia.



Rheaply, Lalibela e Swidch foram as preferidas do júri que ouviu mais de 140 candidaturas.

A Swidch chega do Reino Unido e trabalha na área da segurança digital.

A Lalibela nasceu na Etiópia e propõe uma solução que diminui “drasticamente” a utilização de papéis na assistência a doentes.

Por último, a Rheaply surgiu nos Estados Unidos e apresenta uma ferramenta que promete ajudar as empresas na gestão e rentabilização do seu património.

No último dia da Web Summit, no Canal Central, depois das 14h00, as três finalistas voltam a apresentar os seus argumentos. Duas horas depois será conhecida a grande vencedora.

Em 2019, a startup vencedora foi a Nutrix, empresa que desenvolveu um sensor para medir a glicose.