EUA ultrapassam 14 milhões de pessoas infetadas

Veja também:

Os Estados Unidos ultrapassaram esta quinta-feira os 14 milhões de pessoas infetadas com o novo coronavírus, após registarem mais de 200 mil novos casos diários, segundo dados recolhido pela Universidade Johns Hopkins.

A velocidade na progressão dos casos de infeção pelo vírus responsável pela Covid-19 tem vindo a acelerar desde novembro, mês em que se somaram 4,4 milhões de contágios, e as previsões apontam para que se registe mais de um milhão de infetados por semana no país durante o mês de dezembro.

Já na quarta-feira, o país registou 205 mil novos casos de Covid-19, mais do dobro da cifra de 100 mil infeções diárias que atingiu há apenas um mês.

Os Estados Unidos são o país com mais infeções, registando agora 14.012.378, seguido da Índia com 9,5 milhões de casos acumulados e do Brasil com 6,4 milhões.

Ainda na quarta-feira, os EUA ultrapassaram o registo acumulado de 275.000 mortos, ao somar mais 3.000 mortos no dia anterior, número sem precedentes e que deixa claro que esta segunda vaga (terceira nalgumas regiões) é pior do que a primeira.