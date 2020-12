Covid-19. FC Porto em isolamento adia jogo de basquetebol com o Sporting

O jogo de basquetebol entre o Sporting e o FC Porto, da oitava jornada da liga, foi adiado, devido à maioria da equipa dos dragões se encontrar em isolamento por força da covid-19, anunciou a federação.

O clássico entre os ainda invictos dois primeiros classificados da liga, o Sporting lidera com 14 pontos e o FC Porto é segundo com 12, mas menos um jogo, estava marcado para as 11h00 de sábado, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

De acordo com a Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB), o jogo “foi adiado para data a anunciar”.

“A maioria da equipa do FC Porto encontra-se em isolamento, por força da covid-19, o que impossibilita a realização do encontro entre os dois primeiros classificados do campeonato”, refere a nota da federação.