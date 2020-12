Atleta Ricardo Jaquité morre esfaqueado em rixa

Ricardo Jaquité, antigo atleta de Sporting e Sporting de Braga, morreu na quarta-feira, aos 31 anos. A notícia foi confirmada pela Federação Portuguesa de Atletismo.



O ex-internacional português faleceu depois de ter sido esfaqueado durante uma rixa, no bairro da Arrentela, no concelho do Seixal, adianta o jornal “Correio da Manhã”.

Ricardo Jaquité representou o Grupo Desportivo do Cavadas, Associação Académica Pinhalnovense, a Casa do Benfica de Faro, Juventude Operária de Monte Abraão, Sporting Clube de Portugal e Sporting Clube de Braga e chegou a representar Portugal no Europeu de Seleções.

O atleta especialista em triplo salto estava suspenso desde 2018, por ter acusado positivo num controlo anti-doping. O castigo terminava em 2021.