Tiago Martins apita FC Porto-Tondela, Luís Godinho estará no Famalicão-Sporting

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) revelou as equipas de arbitragem para os quatro jogos de sábado da I Liga.

No Famalicão-Sporting, com apito inicial marcado para as 18h00, estará Luís Godinho, árbitro de 35 anos da Associação de Futebol de Évora, auxiliado por Rui Teixeira e Valter Rufo, com Dinis Gorjão como quarto árbitro.

Na Cidade do Futebol, Artur Soares Dias será o videoárbitro da partida, assistido na função por Rui Licínio.

Mais tarde, às 20h30, Tiago Martins apita o FC Porto-Tondela, no Estádio do Dragão. O árbitro da AF Lisboa, de 40 anos, vai ser assistido por Pedro Mota e Hugo Ribeiro, sendo que Fábio Melo será o quarto árbitro. Hugo Miguel será o VAR, assistido por Bruno Jesus.

António Nobre estará no Vitória de Guimarães-Portimonense e Miguel Nogueira no Moreirense-Gil Vicente.