Sporting de Braga goleia na Grécia e segue em frente na Liga Europa

O Sporting de Braga venceu, esta quinta-feira, em casa do AEK de Atenas, por 4-1, e garantiu a passagem aos 16 avos de final da Liga Europa.

A equipa de Carlos Carvalhal entrou bem na partida e já vencia por 2-0 aos 10 minutos de jogo. Num canto cobrado por Iuri Medeiros, Tormena inaugurou o marcador, aos 8 minutos. Aos 10, Galeno assistiu Ricardo Esgaio para o segundo dos minhotos.

O português Nélson Oliveira reduziu para o AEK, ao aproveitar um erro defensivo do Braga, aos 31 minutos de jogo, mas os arsenalistas aumentaram vantagem em cima do intervalo. Galeno voltou a correr pela esquerda e assistiu o golo de Ricardo Horta.

Já perto do fim, Wenderson Galeno marcou o último golo da equipa visitante, com um fantástico remate de fora da área, sem hipótese para o guarda-redes do AEK.

Aos 89 minutos, o AEK voltou a reduzir, já sem implicações para o desfecho da partida. Remate à entrada da área de Vasilantonopoulos sai desviado e trai Matheus.

No lado do AEK de Atenas, os portugueses Nélson Oliveira e André Simões foram titulares.

Com este resultado, o Braga garnate a passagem aos 16 avos de final da prova e iguala o Leicester no primeiro lugar do grupo, que perdeu contra o Zorya, mas continua com desvantagem no confronto direto. Zorya e AEK estão já eliminados da prova.