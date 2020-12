Mais um tomba-gigantes. Estrela da Amadora vence Farense e segue em frente na Taça

O Estrela da Amadora recebeu e surpreendeu o Farense, por 2-0, na partida da terceira eliminatória da Taça de Portugal, no Estádio José Gomes, na Reboleira.

O jogo foi uma reedição da final da Taça de Portugal de 1990, quando o Estrela venceu também por 2-0.

O clube do Campeonato de Portugal entrou a vencer logo desde início, com golo de Hélder Laton, aos 15 minutos de jogo. No arranque da segunda parte, Horácio Jau fez o 2-0, logo aos 46 minutos de jogo, resultado que se manteve até ao fim do jogo.

O jogo foi inicialmente adiado devido a um surto de Covid-19 na equipa da Reboleira.

Na próxima eliminatória, o Estrela da Amadora joga em casa do Anadia, que eliminou o Feirense na terceira eliminatória.