Direção do Vitória de Setúbal anuncia saída

A direção do Vitória de Setúbal, presidida por Paulo Rodrigues, anunciou que abandona funções esta sexta-feira, independentemente do resultado da Assembleia Geral em que votam a destituição do órgão.

Em comunicado publicado no site do clube, o presidente garante que o resultado da votação em que os sócios se pronunciam sobre a revogação do mandato que iniciou há cerca de mês e meio não terá influência na decisão que tomou.

"Mesmo que ganhe a votação da Assembleia Geral Extraordinária desta sexta-feira, dia 4 de dezembro, sairemos da Direção do Vitória FC", anuncia o presidente, que foi eleito a 18 de outubro.

No texto publicado, o ainda presidente do clube do Campeonato de Portugal não poupa críticas à Câmara Municipal de Setúbal, na pessoa da sua presidente Maria das Dores Meira, que acusa de falta de cooperação na resolução de dossiês cruciais, facto que foi decisivo para anunciar a sua saída do clube.

"Chegámos a pré-acordo com a Parvalorem [credora do clube], tendo conseguido um perdão de dívida de 17 milhões de euros, mas, e este mas é fundamental para a decisão que tomei, o Vitória FC só poderá beneficiar deste perdão caso a Câmara Municipal de Setúbal, e a sua Sra. presidente Maria das Dores, cooperarem", referiu.