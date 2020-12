Carvalhal destaca registo ofensivo na Liga Europa. "Isto não é o distrital de Braga"

Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga, mostrou-se muito satisfeito pela vitória por 4-2 em casa do AEK de Atenas, que garantiu a presença do clube nos 16 avos de final da Liga Europa.

Em declarações no fim do jogo, o técnico mostrou-se contente com a exibição dos seus jogadores e destaca o registo ofensivo na fase de grupos, com 12 golos em cinco jogos.

"Deixe-me dar os parabéns aos meus jogadores, que foram uns bravos, têm sido uns campeões num contexto difícil e ciclo de jogos complicado. Temos 12 golos marcados nesta fase da competição, é a UEFA, não é propriamente o distrital de Braga. Fizemos o 2-0, explorámos debilidades, sabíamos que o adversário era perigoso na frente. Parecem-me números ajustados em função das oportunidades criadas", afirma.

O técnico lamenta que o Braga não tenha mais exposição mediática, pois acredita que é uma das poucas coisas que falta para que o clube se "aproxime das equipas denominadas de grandes".

"No dia em que o Braga tiver um terço do impacto nos media, um terço daquilo que têm os que em Portugal se denominam grandes, se tiver um terço de espaço nos jornais, nos canais televisivos, se um dia atingir um terço de tudo isso, se calhar podemos pôr o Braga a começar a aproximar-se das equipas denominadas grandes. Nós temos uma cultura em que vivemos sob a discussão e sob o impacto do que diz respeito a três equipas. O Braga gastou 100 mil euros desde o início da época, não gastou milhões", atirou.

Questionado sobre uma possível gestão de equipa na última jornada contra o Zorya, Carvalhal deixa as decisões para mais tarde, depois do Belenenses SAD, próximo adversário no campeonato.

"Neste momento, vou seguir a linha que traçámos desde o início, que passa por focarmo-nos no Belenenses SAD, que é o jogo mais importante da nossa vida, porque é o próximo. Só depois vem o Zorya, na Liga Europa. Não vamos fugir do que traçámos desde o início, que é entrar em todos os jogos para vencer. Já estamos focados no Belenenses SAD, que é domingo", termina.