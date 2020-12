Carlos Fernandes vê Braga com "ADN" vencedor

Conseguirá o Sporting Clube de Braga celebrar o jogo 100 na Liga Europa com uma vitória e a passagem aos 16 avos de final? Carlos Fernandes, antigo lateral do Braga, entrevistado por Bola Branca, responde positivamente.

“O Braga tem feito uma época bastante regular e já nos habituou a agigantar-se perante adversários teoricamente mais difíceis. A equipa tem capacidade para resolver hoje na Grécia o apuramento” diz Carlos Fernandes, otimista quanto ao desempenho do emblema minhoto no jogo com o AEK, referente à 5º jornada do grupo G da Liga Europa.

Carlos Fernandes teve Carlos Carvalhal como treinador no Sporting Clube de Braga, na época 2006/2007, na qual o atual técnico dos minhotos acabaria por abandonar o clube ao fim de 13 jogos e 6 vitórias, alegando na altura “razões pessoais”. O episódio deu-se alguns anos antes de Carlos Carvalhal enriquecer o ‘curriculum’ e adquirir maior experiência na Grécia, nos Emirados Árabes Unidos e, sobretudo, em Inglaterra. Neste contexto, o antigo defesa Carlos Fernandes não estranha a boa campanha que o Braga está a fazer esta época, tanto no campeonato – onde ocupa o 2º lugar a 4 pontos do Sporting –, como na Liga Europa.

“As equipas dele apresentam-se bem organizadas, bem preparadas e com a sua própria forma de jogar, aquilo a que hoje chamamos o ADN”, considera, complementando que “a equipa do Braga vai muito esclarecida para dentro do campo e faz toda a diferença quando sabemos ao que vamos. Já trabalhei com ele e isso faz a diferença”. No caso do jogo para a Liga Europa, em Atenas, Carlos Fernandes está convicto de que “o conhecimento da equipa do AEK está lá todo e o mister Carvalhal tem passado aos jogadores esse conhecimento para que eles se sintam mais confortáveis no jogo”.

Para além do conhecimento profundo dos adversários e da boa preparação antes de cada jogo, Carlos Fernandes vê no atual Sporting Clube de Braga uma equipa que “tem boas dinâmicas e parece existir um espírito de grupo que sustenta isso” o que significa que “quem joga, entra com espírito bom e com a intenção de acrescentar e melhorar o futebol do Braga”, sublinha.

Entrar na reta final em condições de disputar o título, juntamente com o Sporting

Carlos Fernandes formou-se no Sporting Clube de Portugal e, pelo Braga, concluiu por duas vezes o campeonato no 4º lugar (2005/2006 e 2006/2007). Na altura já era António Salvador o presidente do clube. Mais de uma década depois, o sonho de alcançar o título de campeão nacional está mais vivo do que nunca em Braga, com a equipa no 2º lugar da classificação da Liga NOS, a par do Benfica e apenas superada pelo Sporting ao fim das primeiras oito jornadas.

Para Carlos Fernandes, o bom desempenho dos minhotos “tem tudo a ver com o trabalho que é feito e claramente o Braga é um projeto que está sempre melhor que ontem e um bocadinho pior que amanhã” o que, na sua opinião, é revelador de que “há ali alguém que está sempre a tentar que o projeto esteja mais próximo dos três grandes”. Carlos Fernandes constata que “um pouquinho de sorte ou, neste caso, de azar ou ‘performances’ menos conseguidas de Benfica e Porto” possibilita que Sporting e Braga “estejam numa posição favorável”. O antigo jogador acredita que, quando a reta final do campeonato se aproximar “tudo é possível, mas o importante é estas duas equipas manterem-se lá em cima, para no momento certo estarem na discussão do campeonato e dos lugares na Liga dos Campeões”.