Assembleia destitutiva é "golpe de estado", diz presidente do V. Setúbal

O presidente do Vitória de Setúbal, Paulo Rodrigues, insurge-se contra a assembleia geral destitutiva, marcada para sexta-feira, dia 4. Ao longo do dia, os sócios do Vitória são chamados a votar para dizer se pretendem ou não que a direção, eleita em outubro, se mantenha em funções. Para Paulo Rodrigues, há interesses obscuros por detrás da iniciativa de o afastar da presidência do clube.

“Isto é um golpe de estado público, iniciado pela presidente da Câmara de Setúbal, Maria das Dores Meira. É um golpe dela, apoiado por várias pessoas da cidade, incluindo Cândido Casimiro, que era o presidente da assembleia geral do Vitória SAD e que, pelo que sabemos agora, também fez cair a anterior direção”, diz a Bola Branca Paulo Rodrigues, eleito para a presidência do emblema sadino há menos de dois meses.

Para o dirigente sadino, Cândido Casimiro representa interesses imobiliários e é ele o mentor do “golpe de estado” em marcha no clube. “Ele está por detrás da destruição total do Vitória de Setúbal; ele, a Câmara e pessoas importantes, que passam a imagem de que querem bem ao clube mas é mentira”, denuncia, complementando que tais pessoas “querem destruir o Vitória para benefício de projetos imobiliários e por aí fora, projetos que estão já definidos e se calhar assinados e pagos, para que a zona do estádio seja destruída e sejam executados aí projetos do interesse dessas pessoas”.

Demissões na Mesa da AG e dúvidas quanto à assembleia do dia 4

Nesta entrevista à Renascença, o presidente do Vitória Futebol Clube diz ter em seu poder documentos que colocam em causa a assembleia destitutiva do próximo dia 4. “Como presidente do Vitória nem chego a perceber se a assembleia está marcada ou não. Tenho um parecer da Mesa a anular a assembleia e também tenho na minha posse a demissão de três elementos da Assembleia Geral, deixando o presidente da Mesa sozinho com o senhor Cândido Casimiro, que lhe tem feito tudo até agora”, declara.

Paulo Rodrigues foi eleito no passado dia 19 de outubro e pode tornar-se no presidente com o mandato mais curto da longa história do Vitória Futebol Clube.

“Se calhar fui o único que beneficiei o Vitória e o geri a sério", diz. "Não assinámos um único contrato no meu mandato. Só pagámos despesas. Pagámos a funcionários, a jogadores, a SADs e a credores. Até a prestação do crédito pagámos em tão pouco tempo. Fizemos a limpeza da várzea, que parecia uma autêntica lixeira. Posso sair no dia 4 como o presidente com menos tempo no clube mas, se calhar, com a melhor gestão dos últimos 20 anos porque não prejudicámos o Vitória num único euro”, conclui.

Até ao momento, a Renascença não conseguiu obter reações dos visados nestas declarações de Paulo Rodrigues.

O Vitória Futebol Clube, emblema fundado em 1910, atravessa um dos períodos mais turbulentos da sua história, com graves problemas financeiros e com a equipa de futebol despromovida da I Liga diretamente para o Campeonato de Portugal (terceiro escalão do futebol nacional) depois de não ter conseguido comprovar a ausência de dívidas ao fisco e segurança social, que lhe permitiria manter-se em competição nos campeonatos profissionais.