Rangers vence Standard Liège e mantém disputa pela liderança com o Benfica

O Rangers venceu, em casa, o Standard Liège, por 3-2, e vai discutir o primeiro lugar do grupo D com o Benfica na última jornada.

O jogo foi muito difícil para a equipa de Steven Gerrard, que entrou a perder logo aos 6 minutos de jogo, por Max Lestienne. Goldson igualou para a formação escocesa, aos 39 minutos, seguido quase de imediato de novo golo da equipa belga, com um tento certeiro de Cop, aos 41 minutos de jogo.

Em cima do intervalo, Tavernier voltou a igualar o resultado, aos 46 minutos de jogo, através de uma grande penalidade.

No segundo tempo, o Rangers virou o resultado e ficou a vencer pela primeira vez no jogo a partir do minuto 63, com golo de Arfield.

Com este resultado, o Rangers garante qualificação para os 16 avos de final da Liga Europa e mantém o primeiro lugar do grupo, com os mesmos 11 pontos que o Benfica, que goleou o Lech Poznan, mas com vantagem no confronto direto.

A liderança do grupo e o estatuto de cabeça-de-série no sorteio dos 16 avos de final fica adiado para a última jornada. O Rangers joga em casa do Lech Poznan e o Benfica visita o Standard Liège. As águias precisam de fazer melhor do que o resultado do Rangers. Uma vitória dos escoceses garante o primeiro lugar.