Mourinho insatisfeito com empate na Áustria. "Liga Europa não motiva alguns jogadores"

José Mourinho, treinador do Tottenham, não gostou da exibição da sua equipa no empate a três em casa do LASK Linz, na fase de grupos da Liga Europa. O técnico critica a atitude da equipa, afirmando que esta fase da prova não motiva alguns jogadores.

"Já sabia que a fase de grupos da Liga Europa não motiva alguns jogadores. Alguns jogadores são fundamentais para nós e precisamos deles em campo em qualquer tipo de circunstância. Por exemplo, o Hojbjerg e o Son, sem eles não teríamos conseguido um resultado positivo", disse, após o jogo.

O treinador sublinhou a má exibição de alguns jogadores, apesar de ter conseguido garantir matematicamente a passagem aos 16 avos de final a prova, o único ponto positivo da prova.

"Não foi uma boa exibição. O resultado é melhor do que o nosso jogo, com a segunda parte a ser melhor do que a primeira. Individualmente, alguns jogadores estiveram muito bem mas por outro lado houve alguns que individualmente tiveram desempenhos muito pobres. A única coisa positiva que eu tiro deste jogo é a qualificação para a próxima fase", termina.