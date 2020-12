Jiménez deve deixar o hospital na próxima semana

O futebolista mexicano Raul Jiménez deverá deixar na próxima semana o hospital londrino onde foi operado a uma fratura no crânio, após um choque com o brasileiro David Luiz, anunciou o médico do Wolverhampton.

“Depois da cirurgia a que foi submetido na sequência da lesão sofrida no domingo, o jogador está a recuperar bem. Estamos muito satisfeitos com as informações que temos recebido do hospital. Deve poder sair no princípio da própria semana”, afirmou Matt Perry.

O médico do Wolverhampton referiu que “qualquer lesão na cabeça é muito complexa e tem tempos de recuperação incertos”, acrescentando: “O que o Raul precisa agora é de espaço, descanso e paz”.

Perry garantiu que Jimenéz, que já representou o Benfica, e a família estão “muito gratos por todas as mensagens de apoio que têm recebido, e que têm sido importantes para a recuperação”.

No domingo, o ponta de lança mexicano protagonizou um choque de cabeças com o brasileiro David Luiz, jogador do Arsenal e que também já passou pelo Benfica, que inspirou muitos cuidados e obrigou à intervenção das equipas médicas de ambas as equipas e à interrupção do jogo durante 10 minutos.

Jiménez foi depois transportado de ambulância para o hospital, onde foi operado a uma fratura no crânio.

No jogo com o Arsenal, que os ‘Wolves’, orientados por Nuno Espírito Santo, venceram por 2-1, o avançado mexicano foi substituído pelo jovem português Fábio Silva, contratado ao FC Porto.