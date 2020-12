Abel leva Palmeiras aos "quartos" da Libertadores

Os oitavos de final da Copa Libertadores foram um "passeio" para o Palmeiras, que eliminou o Delfín, campeão do Equador, com um resultado agregado de 8-1.

Depois da vitória fora, por 1-3, a equipa de Abel Ferreira goleou, em São Paulo, por 5-0, no segundo jogo.

Patrick de Paula, jogador que já chegou a ser associado a interesse do Benfica, marcou o primeiro golo, aos 29 minutos. O médio acabaria por sair lesionado, no final da primeira parte.

O segundo tempo foi todo do Palmeiras, com quatro golos. Gabriel Veron, a nova estrela da companhia, marcou dois, Willian e Danilo fizeram os outros dois golos do triunfo da equipa brasileira.