Último rali. Quatro candidatos. Um favorito

Há quatro pilotos que entram para o Rali de Monza, última prova do WRC 2020, com possibilidades de chegar ao título. Elfyn Evans, Sebastien Ogier, Thierry Neuville e Ott Tanak estão na luta, com o britânico destacado como favorito.

O galês da Toyota lidera o campeonato, com 111 pontos. Tem 14 de vantagem sobre o seu companheiro de equipa, Seb Ogier, 24 sobre Neuville e 28 sobre Tanak, ambos em Hyundai.

Evans garante o seu primeiro título de campeão do mundo, independentemente do resultado dos concorrentes, se terminar no 2.º lugar, se for 3.º e conquistar dois pontos na "Power Stage", ou se terminar no 4.º lugar e vencer a "Power Stage".

As contas de Evans são as mais fáceis de fazer. Os restantes dependem das contas do galês. Caso Evans desista, Ogier terá de garantir 21 pontos para não depender dos resultados de Neuville e Tanak.

O belga e o estónio estão obrigados a vencer o rali e precisam que os restantes candidatos tenham um fim de semana para esquecer.

O Rali de Monza, em Itália, sétima e última prova do calendário do Mundial de Ralis, reduzido devido à pandemia de Covid-19, arranca esta quinta-feira com a primeira especial, de 4,33km, a realizar-se no circuito de Monza.

Para sexta-feira estão previstas cinco especiais cronometradas; no sábado há sete troços para cumprir; a época fecha no domingo, com três especiais, incluindo a "Powert Stage" de 14km.