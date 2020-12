Web Summit. Viajar para trabalhar remotamente é uma das novas modas da pandemia

A empresária fala de países, sobretudo asiáticos, como a Tailândia e o Japão, com programas bem desenhados e bem acolhidos pelos cidadãos de promoção deste tipo de turismo. "São exemplos de sucesso", reconhece.

Gillian Tans não tem dúvidas de que as pessoas estão a viajar para destinos mais próximos. Os números não deixam espaço para muitas dúvidas. Se, antes da pandemia, os que procuravam destinos domésticos eram de 45%, esse número nos meses do último verão subiram para os 75%. "Penso que é uma moda que veio para ficar", diz a empresária.

A indústria do Turismo é uma das que mais sentiu o duro impacto económico da Covid-19 e, por isso, a plataforma Booking reconhece que nunca teve de enfrentar tantos desafios. E estes estão a trazer mudanças nos comportamentos nos clientes. Numa conferência durante a Web Summit 2020, na tarde desta quinta-feira, a líder da empresa, Gillian Tans, revela duas tendências que vieram para ficar: viajar localmente e sair de casa rumo a outro destino para daí trabalhar remotamente.

Um outra vertente de negócio que está a crescer, segundo Gillian Tans, é o das pessoas que, por estarem a trabalhar remotamente, preferem fazê-lo a partir de um ponto diferente.

Para isso reservam um local, por uma ou duas semanas, para aí exercer as suas funções em teletrabalho. Segundo a mesma empresária, um terço dos viajantes já consideraram esta modalidade. Gillian acredita que esta é uma mudança positiva, e que também ela sobreviverá ao pós-pandemia.

No meio desta crise, a Booking está também a sofrer e despediu 25% dos seus trabalhadores, e reduziu salários. Em relação à recuperação, Tans prefere não ser muito otimista. Defende que só quando as pessoas se sentirem seguras com um tratamento eficaz, esse processo poderá começar.

Mas para que tal aconteça, a mesma empreendedora crê que que terá de ser todo o ecossistema do setor a fazê-lo, juntamente com os governos, porque só assim será criada a regulação necessária e os incentivos indispensáveis para que o negócio continue a florescer.