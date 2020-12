Web Summit. A pandemia é “uma montanha-russa”, mas a Bolt continua a crescer a 30%

Abril foi um mês terrível para toda a economia, e com grande parte do mundo confinado também para as empresas de transporte de pessoas como a Bolt não havia clientes para servir. “Foram das piores semanas que este negócio já viveu”, disse o CEO da Bolt, Markus Villig, durante a intervenção na Web Summit 2020. Os proveitos caíram 85%. Mas rapidamente as plataformas se adaptaram aos novos tempos, e em setembro baterem recordes de faturação sem precedentes.

“Desde abril, tem sido fenomenal. Em setembro tivemos um recorde global, o negócio de entrega de comida cresceu muito e está a correr muito bem, com aumentos de 20 a 30% por mês”, concretiza Villig.

Markus diz que a empresa que lidera foi beneficiada por, desde o início, ter sido pensada para ser eficiente em termos de rentabilidade. “Isso foi muito importante durante a pandemia, o facto de sermos uma empresa muito eficiente ajudou-nos muito”, avança.