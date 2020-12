Ministro das Finanças espera uma “grande recuperação” em 2021

O ministro das Finanças, João Leão, afasta a necessidade de um Orçamento Retificativo para este ano e espera uma “grande recuperação” em 2021.

Um dia depois de a OCDE apresentar previsões mais pessimistas do que o Governo para a economia portuguesa, João Leão reafirma as estimativas do executivo em entrevista ao podcast do PS “Política com Palavra”.

O ministro das Finanças admite que este foi um orçamento difícil, mas continua a subscrever as contas aprovadas, apesar das alterações impostas pela oposição.

Sobre o impacto desta despesa adicional, diz que ainda está a avaliar o efeito nas previsões, mas não altera a meta do défice.

João Leão garante que o impacto no défice não será significativo e espera uma "grande recuperação em 2021".

Diz que as notícias que chegam sobre a vacina são melhores do que o esperado e acredita que em 2021 a economia vai dar sinais positivos.