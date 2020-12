Fernando Medina: Lisboa tem contrato de exclusividade para Web Summit Europa

Aquela que é uma das maiores conferências tecnológicas e de empreendedorismo do mundo vai continuar em Lisboa e chegar a mais países fora da Europa. O autarca Fernando Medina mostra-se “muito satisfeito com esse movimento de expansão” para outros continentes.

O presidente da Câmara de Lisboa revela que o contrato com a Web Summit prevê exclusividade apenas para a Europa. À Renascença , Fernando Medina encara com normalidade o alargamento da conferência a outros continentes.

Mas, afinal, o que está previsto para a Web Summit em Lisboa nos próximos anos? Paddy Cosgrave diz que em 2021 haverá uma conferência normal, no Pavilhão Atlântico e da FIL, com 70 mil pessoas presenciais e outras tantas online.

“A Web Summit Lisboa permanecerá como o grande evento neste lado do mundo”, sublinha.

Fernando Medina revela nestas declarações à Renascença que o Estado português e autarquia da capital “têm com a Web Summit um contrato para a Europa”.

Em 2022, o fundador da Web Summit espera, por contrato com Portugal, expandir para o dobro o espaço da FIL, sendo que esse processo está, atualmente, parado.

Em entrevista à Renascença, Paddy Cosgrave disse que espera 140 mil pessoas a partir de 2023, com a expansão dos pavilhões da FIL. Se tal não acontecer, poderá ser Portugal a estar em incumprimento contratual.

"Negociata socialista? Denuncie às autoridades"

O eurodeputado do PSD, Paulo Rangel, e o secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, debateram o custo da Web Summit na última edição do programa "Casa Comum" da Renascença.

O social-democrata saúda a realização da conferência, mas lamenta o pagamento de 11 milhões de euros "por uma coisa que não custa isso" e lança a suspeita de "mais uma negociata socialista quando este ano não mobiliza nenhuns recursos".

Já o secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, responde dizendo não fazer "ideia nenhuma" do que Rangel sustenta. "Julgo que a negociação para a vinda da WebSummit para Portugal em 2015 foi feita por um Governo PPD/PSD/CDS. Se o Paulo Rangel diz que há uma negociata deve denunciá-la às autoridades", desafia o deputado socialista.