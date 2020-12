​“Não deixem morrer o Otamendi como fizeram com o Ferro”

Diogo Luís, antigo jogador do Benfica, deixa o alerta no dia em que a equipa orientada por Jorge Jesus tem pela frente o Lech Poznan, para a Liga Europa. Os erros têm sido muitos, mas “não se pode deixar morrer o Otamendi como fizeram com o Ferro na época passada”, afirma em declarações a Bola Branca.

Diogo Luís reforça a ideia de que o argentino “tem muita qualidade” e, por isso, deve ser aproveitado.

Quanto ao confronto para a Liga Europa, onde os encarnados podem garantir o apuramento para os 16avos de final, “o jogo de hoje pode dar continuidade à vitória frente ao Marítimo e elevar a equipa para um outro patamar. A equipa precisa de triunfos para ganhar confiança”.

São vários os jogadores que estão a regressar à equipa após problemas físicos com destaque para Darwin “que é uma mais-valia para a equipa”, afirma Diogo Luís.

O regresso de vários jogadores é também importante para que o treinador “possa rodar a equipa nos próximos jogos de forma a que a frescura física se mantenha”, sublinha o antigo jogador.

O Benfica recebe o Lech Poznan esta quinta-feira, pelas 20h00, depois de uma vitória importante na Madeira, para o campeonato, competição onde os encarnados não venciam há duas jornadas.