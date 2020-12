Jorge Jesus. "Apuramento do Porto dignifica o futebol português"

Jorge Jesus considera que a qualificação do FC Porto para os oitavos de final da Liga dos Campeões, alcançada na terça-feira, "dignifica o futebol português".

"É bom para o futebol português e melhor ainda para FC Porto. É uma qualificação que dignifica o futebol português e o Porto. Toda a estrutura do Porto está satisfeita", comenta o treinador do Benfica, no dia em que a sua equipa assegurou a passagem aos 16 avos de final da Liga Europa.

Depois de ter empatado com o Manchester City (0-0), e de ter garantido a presença nos "oitavos" da Champions, Sérgio Conceição destacou o feito, assinalando que o FC Porto tem mais do dobro das presenças na fase a eliminar da Liga dos Campeões, em comparação com os rivais Benfica e Sporting.