Jogadores do Benfica com sentimento de dever cumprido

Os jogadores do Benfica manifestaram o sentimento de dever cumprido, após a goleada (4-0) frente ao Lech Poznan, que resultou na qualificação da equipa portuguesa para os 16 avos de final da Liga Europa.

Vertonghen, Pizzi, Darwin Nuñez e Weigl foram os autores dos golos e todos realçaram que a equipa entrou em campo com o pensamento em obter um resultado que permitisse, desde já, garantir a passagem à próxima fase da competição.

"Entramos fortes e concentrados. Foi um grande jogo da nossa parte, a atacar e a defender. Era importante conseguirmos a qualificação para ficarmos já tranquilos. Tínhamos de vencer", comentou Pizzi, em declarações à SportTV.

Vertonghen marcou o primeiro golo pelo Benfica, algo que já procurava há algum tempo. Convidado a falar sobre Otamendi, criticado pelas suas últimas exibições, o defesa belga revelou que o seu companheiro "está bem". "É um jogador muito experiente, é muito bom jogar ao lado dele", respondeu.

De regresso à equipa depois de recuperar de Covid-19, Darwin ficou feliz por ter feito um dos golos. O jogador contou que foi difícil estar longe de toda a gente, isolado, mas esclareceu que esteve sempre bem e a treinar

Com a vitória conquistado sobre o Lech, o Benfica garante o apuramento para os 16 avos de final da Liga Europa. Na próxima semana defronta o Standard Liège, na Bélgica, no último jogo do grupo.

A equipa portuguesa discute a vitória no grupo com o Rangers, que bateu os belgas, por 3-2, esta quinta-feira, e lidera em igualdade pontuar com os encarnados.