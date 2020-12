Jesus prepara Benfica para entrar numa espécie de Liga dos Campeões

O Benfica garantiu o apuramento para os 16 avos de final da Liga Europa, ao bater o Lech Poznan (4-0), mas Jorge Jesus prepara já os seus jogadores para um espécie de Liga dos Campeões.

O treinador destaca o nível da competição, que aumenta significativamente, anota o treinador, nas fases a eliminar.

"Esta Liga Europa já não é a de há alguns anos atrás. Vai ser uma Champions a partir dos oitavos de final. Vamos esperar pelo sorteio", aguarda Jesus.



Em declarações à SportTV, o técnico dos encarnados manifesta satisfação com a prestação da equipa diante do Lech, considerando que os seus jogadores "tornaram as coisas fáceis".

"Fomos eficazes na zona decisão, apesar de podermos ter feito mais golos. E não sofremos. Era importante para a última linha não sofrer golos. Fechamos o apuramento, que era o que queríamos, e com muitos golos marcados", refere.

O Benfica venceu o Lech, por 4-0, com golos de Vertonghen, Pizzi, Darwin e Weigl. A equipa portuguesa já tem garantida a presença nos 16 avos de final da Liga Europa, mas ainda tem um jogo da fase de grupos para disputar, em casa do Standard Liège na próxima semana.

O Benfica tem ainda para discutir com o Rangers a vitória no Grupo D. A equipa escocesa bateu o Standard, por 3-2, e também já tem apuramento garantido. Rangers e Benfica estão na liderança do grupo, com 11 pontos.

