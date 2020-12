Jesus deitou foguete depois da festa de Vertonghen

Jorge Jesus fez um gesto para o céu, após o golo de Vertonghen - o primeiro dos quatro que o Benfica marcou ao Lech Poznan - e na sala de imprensa explicou o festejo.

O treinador recorreu à onomatopeia correspondente ao som de um foguete para revelar que tinha prometido ao central belga lançar um foguete quando ele marcasse um golo.

"Ele é um jogador forte nas bolas paradas e eu tinha-lhe dito que quando ele marcasse, eu deitava um foguete. E foi isso que eu fiz", contou Jesus, satisfazendo a curiosidade da plateia. Foi o primeiro golo de Vertonghen pelos encarnados.

O treinador deixou ainda uma palavra de reconhecimento para Dawrin Nunñez e Julian Weigl. Recuperados de Covid-19, ambos foram utilizados no desafio com os polacos e marcaram.

O avançado voltou a ouvir elogio musculado do treinador, que reforça que Dawrin "tem tudo para ser um dos melhores avançados da Europa". "O Darwin não engana ninguém. Esteve oito dias fora e para além da qualidade técnica, é um atleta puro", descreve.

Em relação a Weigl, Jesus defende que se trata de um jogador ofensivo, com grande qualidade de passe e beneficiou do facto de o Lech não ter criado muitos problemas defensivos ao Benfica para se afirmar num território em que é menos habitual ver o alemão.

O Benfica derrotou o Lech Poznan, por 4-0, e garantiu o apuramento para os 16 avos de final da Liga Europa. A equipa portuguesa ainda luta pela vitória no grupo, porque no outro jogo o Ranger bateu o Standard Liège, por 3-2.

Encarnados e escoceses dividem a liderança do Grupo D, com 11 pontos. Na próxima quinta-feira, o Benfica joga na Bélgica, com o Standard e o Rangers joga na Polónia, com o Lech.