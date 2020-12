Sporting. Nuno Mendes ressente-se de lesão

O futebolista internacional sub-21 português Nuno Mendes esteve ausente do treino do Sporting, na preparação para a visita ao Famalicão, na I Liga, com o defesa a ressentir-se de uma lesão no pé esquerdo.

O lateral, de 18 anos, opção regular nos leões, “não integrou os trabalhos por se ter ressentido de uma contusão no pé esquerdo, sofrida ao serviço da seleção de sub-21”, informou o Sporting.

Na sessão, na Academia de Alcochete, o treinador Rúben Amorim integrou João Oliveira, Geny Catamo e Babacar Fati, jogadores das equipas B e sub-23.

O Sporting, primeiro classificado da I Liga, prepara a visita de sábado ao Famalicão, 10.º, em jogo da nona jornada da competição, agendado para as 18h00 no Estádio Municipal de Famalicão.

A equipa volta a treinar na quinta-feira, em sessão com início marcado para as 10h00, em Alcochete.