FC Porto recebe Tondela na máxima força. Costinha acredita que Sérgio só poupa na Grécia

Costinha, antigo internacional português e jogador do FC Porto, acredita que Sérgio Conceição só fará gestão do plantel na próxima semana, quando defrontar o Olympiacos para a Liga dos Campeões. Até lá, o jogo frente ao Tondela, no sábado, será na máxima força.

"Vão jogar já os melhores, de certeza absoluta, contra o Tondela, porque no jogo seguinte terão a possibilidade de descansar visando aí sim o desafio do fim de semana seguinte da liga. Neste novo figurino, sem público - o que pode dar ânimo à equipa adversária -, é importante o FC Porto jogar com os que estão em melhores condições e que o Sérgio considere serem os melhore", disse, a Bola Branca.

Já com a qualificação garantida para os oitavos de final da Liga dos Campeões e sem possibilidade de chegar ao primeiro lugar do grupo, ocupado pelo Manchester City, Sérgio acredita que o jogo contra o Olympiacos da última jornada vai servir para dar minutos aos menos utilizados.

"Tendo em conta a posição do FC Porto no campeonato, tendo em conta o número de jogos que tem até final do ano, o Sérgio vai usar esse jogo para dar ambição a alguns atletas. Para que pensem também em discutir o lugar. Além do prestígio que está em causa, e que o FC Porto gosta de preservar, é uma forma de dar alento e de poupar aqueles que tenham mais jogos nas pernas. Para que estes sirvam para a 'qualificação' para outro tipo de provas", defende Costinha.

O atual treinador de 46 anos e ex-campeão europeu com José Mourinho no FC Porto acredita que a ambição azul e branca nas competições está intacta, mesmo numa fase atípica do futebol.

"Ninguém estava a contar com uma pandemia, que obrigasse os clubes a ter uma preparação diferente e a jogarem de forma mais ritmada..rém, perante as provas, para o FC Porto o campeonato e as taças são sempre para vencer e na Europa o objetivo é tentar chegar o mais longe possível. E se houver oportunidade de vencer não vão desperdiçar essa oportunidade", garante.

Os dragões apuraram-se pela 16ª vez para os oitavos de final da Liga dos Campeões, registo único em clubes portugueses e destacado por Costinha: "O FC Porto é uma equipa com historial muito rico na Europa. É a única que consegue apurar-se por 16 vezes e isso demonstra o poderio e a riqueza e a história do FC Porto nesta grande competição", conclui.