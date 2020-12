FC Porto. Corona com contusão na perna esquerda

Jesus Corona está a contas com “uma contusão na perna esquerda” e, por isso, não treinou esta quarta-feira com os restantes companheiros do FC Porto.

Corona é a novidade no boletim clínico dos azuis e brancos onde já constavam – e assim continuam – Pepe, Marcano e Mbaye.

O mexicano saiu tocado na segunda parte da partida contra o Manchester City, desta terça-feira, para a Liga dos Campeões.

Os dragões treinaram no centro de estágio no Olival já para preparar a partida de sábado contra o Tondela para a I Liga.

A equipa de Sérgio Conceição, que conseguiu a qualificação para os oitavos-de-final da Champions, volta a treinar esta quinta-feira, às 10h30, também no Olival.