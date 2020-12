Desafio do líder Pepe é que os companheiros "comprem a ideia" do que é o FC Porto

Pepe lidera pelo exemplo e o seu objetivo final, como capitão, é vender uma ideia que promova unidade.

Convidado da Web Summit 2020 para falar sobre liderança, o central recordou a "dobradinha" conquistada pelo FC Porto, na época passada, e o título de campeão europeu, alcançado em Paris em 2016, como exemplos de situações em que "a união faz a força". O seu esforço passa por ter todo o balneário sintonizado na mesma ideia.

"O verdadeiro desafio do capitão é tentar que os seus companheiros 'comprem a ideia' do que é o clube, do que é a mentalidade do treinador. É a ligação mais próxima ao querer ganhar. Fazer com que 25 jogadores tenham o objetivo de ganhar sempre e ajudar os que estão dentro de campo, manter todos motivados é o grande desafio do capitão", afirma.

A ligação a Sérgio Conceição

Sérgio Conceição elegeu "união" como uma das palavras-chave na conquista do título de campeão nacional na época passada. Pepe concorda com o seu treinador, em quem encontrou um reflexo do seu pensamento, na defesa do "trabalho, do rigor, da paixão e da dedicação" como conceitos fundamentais para o sucesso.

"O Sérgio é um exemplo e compartilho muito das suas ideias", declara e aproveita para recordar como, na última época, foi possível recuperar a desvantagem que o Porto tinha para o Benfica, após o período de confinamento, em que a competição parou, devido à Covid-19.

"Mesmo confinados, fazíamos videoconferências e cada um dava a sua opinião e era bem aceite. Isso fez com que tivéssemos outra visão do futebol naquele momento. As circunstâncias faziam com que houvesse mais companheirismo e nos superássemos, ainda por cima sem adeptos. Além disso, houve aquilo que o treinador nos passou, até porque os exercícios com o nosso 'mister' não são fáceis", lembra Pepe.

Jogar para lá dos 40

O central, de 37 anos, renovou contrato com o FC Porto, recentemente, até 2023, prolongando, pelo menos por mais duas épocas, uma carreira de quase duas décadas ao mais alto nível.

Pinto da Costa já disse esperar que este não seja o último contrato que Pepe assina pelo clube. E o jogador, com um sorriso, admite que poderá continuar para lá dos 40 anos.